Kağıthane Yaz Spor Okulları coşkulu bir törenle sona erdi

KAĞITHANE Belediyesi'nin her yıl düzenlediği Yaz Spor Okulları, bu yıl da binlerce çocuğu sporla buluşturdu. 23 farklı branşta, 10 bini aşkın çocuğun ücretsiz eğitim aldığı okullar, Hasbahçe'de düzenlenen coşkulu bir törenle sona erdi. Törende, eğitimini tamamlayan öğrencilere sertifika ve madalyaları takdim edildi.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in ev sahipliğindeki törene, Kaymakam Yüksel Kara, mülki amirler, sporcular ve çok sayıda veli katılarak çocukların heyecanına ortak oldu.

'GELECEĞİN ŞAMPİYONLARI BURADAN ÇIKACAK'

Törende bir konuşma yapan Başkan Mevlüt Öztekin, çocuklarla bir yazı daha başarıyla tamamlamanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Bu yazı, hepiniz unutamayacağınız anılarla, yeni arkadaşlıklarla ve edindiğiniz yeni becerilerle tamamladınız. Yüzmeden tenise, okçuluktan buz patenine, futboldan basketbola kadar her branşta, sizlerin azmini, disiplinini ve yeteneğini gördük. Buradaki antrenmanlar, inanıyoruz ki içinden çıkacak yıldız sporcularımız için milli formaya giden yolun ilk ve en önemli basamağıdır. Sizler, geleceğin şampiyonlarısınız" ifadelerini kullandı.

Bu yıl ilk kez açılan Kız Futbol Okulu'nun sezonun gözdesi olduğunu vurgulayan Başkan Öztekin, "Kızlarımız, futbolda da her alanda olduğu gibi engel tanımadıklarını, sahada da ne kadar güçlü ve yetenekli olduklarını kanıtladılar. Kendileriyle gurur duyuyoruz" dedi.

30 AĞUSTOS MESAJI

Velilere de seslenen Öztekin, "Bizlere verdiğiniz her desteğin, bize emanet ettiğiniz her evladın sorumluluğunun bilinciyle çalışıyoruz" diyerek ailelere teşekkür etti. Öztekin, konuşmasını 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak ve başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitleri rahmetle anarak tamamladı.

Yaklaşan eğitim-öğretim yılı için de öğrencilere başarılar dileyen Başkan Öztekin, düzenlenen etkinliklerle çocukların yaz tatillerini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirmelerini sağladıklarını sözlerine ekledi.

Program, madalya ve sertifika takdimlerinin ardından sona erdi.