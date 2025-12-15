Auran Kayseri Kadın Futbol Kulübü'nün Nijeryalı golcüsü Kafayat Atoke Başhıru, Gaziantep Asyaspor maçında tam 8 gole imza attı.

Kadınlar 1. Lig A Grubu lideri Kayseri Kadın Futbol Kulübü, yoluna kayıpsız devam ediyor. Ligde geride kalan 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik alarak topladığı 19 puanla averajla liderlik koltuğunda yer alıyor. Auran Kayseri Kadın Futbol Kulübü'nün sezon başında kadrosuna kattığı 20 yaşındaki Nijeryalı forvet Kafayat Atoke Başhıru durdurulamıyor. Dün oynanan Gaziantep Asyaspor maçında sahaya 11'de çıkan Nijeryalı golcü oyuncu alınan 13-0'lık galibiyetle büyük rol oynadı. Tam 8 gole imzasını atan Kafayat Atoke Başhıru gol sayısını ise 21'e çıkarttı. Gol krallığında ilk sırada yer alan Kafayat Atoke Başhıru sezon sonu çifte mutluluk yaşamak istiyor. - KAYSERİ