Kafa karıştıran görüntü! Milli Takım'da neler oluyor?

Kafa karıştıran görüntü! Milli Takım'da neler oluyor?
Kafa karıştıran görüntü! Milli Takım'da neler oluyor?
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Gürcistan ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenmana damga vuran an ise Galatasaray'ın yıldızları Abdülkerim ile Yunus'un takımın arkasından ayrı koştuğu anlar oldu. Söz konusu görüntüleri izleyen futbolseverler, "Milli Takım'da neler oluyor?" sorusunu sormadan edemedi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Gürcistan ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

"MİLLİ TAKIM'DA NELER OLUYOR?"

Antrenmana damga vuran an ise Galatasaray'ın yıldızları Abdülkerim ile Yunus'un takımın arkasından ayrı koştuğu anlar oldu. Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferi sonrası aralarında soğuk rüzgarlar esen ve birbirlerini takipten çıkan milli yıldızlarımızın, bu tavırları "Milli Takım'da neler oluyor?" sorusunu beraberinde getirdi.

FUTBOLSEVERLER TEPKİLİ

Videoyu izleyen futbolseverler, "Orası milli takım herkes haddini bilsin", "Şimdi bunlar aynı maçta aynı takımda oynayacaklar öyle mi?", "Gruplaşmış bile hepsini çıkarsınlar kadrodan", "Lig bitti şimdi de Milli Takım başladı" şeklinde yorumlar yaptı.

Yorumlar (14)

Haber Yorumlarıfurkan komonovalı :

karaktersiz kero takımda ikilik çıkarıyor.

Yorum Beğen89
Yorum Beğenme59
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSeçilmiş kişi:

Takımcılık bile milli ruhun önüne geçmiş taraftarı geçtim futbolcular bile gruplaşmış konuşurken de iki laflarından biri biz profesyoneliz

Yorum Beğen77
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasann hasann:

Kim ayrımcılık yaparsa derhal milli takımdan anında gönderilmelidir. Kerem veya uğurcan istediği takıma transfer olur kimseyi ilgilendirmez. bunlar profesyonel oyunculardır.

Yorum Beğen64
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarınt4574xs4w:

kovun gitsin

Yorum Beğen56
Yorum Beğenme19
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

gönderin gitsin bunlardan hayır gelmez milli takımda ayrı gayrı olmaz

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Tüm 14 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
