Kafa karıştıran görüntü! Milli Takım'da neler oluyor?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Gürcistan ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

"MİLLİ TAKIM'DA NELER OLUYOR?"

Antrenmana damga vuran an ise Galatasaray'ın yıldızları Abdülkerim ile Yunus'un takımın arkasından ayrı koştuğu anlar oldu. Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferi sonrası aralarında soğuk rüzgarlar esen ve birbirlerini takipten çıkan milli yıldızlarımızın, bu tavırları "Milli Takım'da neler oluyor?" sorusunu beraberinde getirdi.

FUTBOLSEVERLER TEPKİLİ

Videoyu izleyen futbolseverler, "Orası milli takım herkes haddini bilsin", "Şimdi bunlar aynı maçta aynı takımda oynayacaklar öyle mi?", "Gruplaşmış bile hepsini çıkarsınlar kadrodan", "Lig bitti şimdi de Milli Takım başladı" şeklinde yorumlar yaptı.