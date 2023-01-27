Trabzonspor'da sakatlık depremi! Yıldız futbolcu hemen kadrodan çıkarıldı

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Marek Hamsik, antrenman sırasında sağ baldır bölgesinde hissettiği ağrı sonucu sakatlandı. Bordo-mavili ekipten yapılan açıklamada başarılı futbolcunun tedavisine başlandığına ve Süper Lig'in 21'inci haftasında oynanacak olan Hatayspor maçının kadrosundan çıkarıldığına yer verildi.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Atakaş Hatayspor'la karşılaşacak Trabzonspor'a Marek Hamsik'ten kötü haber geldi. Yıldız futbolcu, sakatlığı nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldı.

KADRODAN ÇIKARILDI

Bordo-mavili ekibin yıldız futbolcusu Marek Hamsik, antrenman sırasında sağ baldır bölgesinde hissettiği ağrı sonucu sakatlanarak Hatayspor'la oynanacak mücadelenin kadrosundan çıkarıldı. Tecrübeli futbolcunun ne zaman sahalara döneceği ise merak konusu.

Trabzonspor'dan Hamsik ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

Futbol A takımımızın bugün yapılan antrenmanı esnasında sağ baldır bölgesinde ağrı hisseden futbolcumuz Marek Hamsik, Atakaş Hatayspor maçı kamp kadrosundan çıkarılmıştır. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Geçen sezon şampiyonluk yaşadığı Trabzonspor'da göstermiş olduğu performansla taraftarların gönlünde adeta taht kuran yıldız futbolcu, bu sezon bordo-mavili ekipte 13 Süper Lig maçında görev aldı. Deneyimli futbolcu bu karşılaşmalarda takımına 1 gol ve 1'de asist katkısı sağladı.