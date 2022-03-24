Kadro dışı kararı sonrası Ozan Tufan cephesi sessizliğini bozdu! Hz. Muhammed'in sözünü paylaştı

Mesut Özil ve Ozan Tufan, teknik direktör İsmail Kartal ile yaşadığı "forma adaleti" tartışma sonrası kadro dışı kaldı. İki futbolcu karar karşısında sessizliğini korurken, Ozan Tufan'ın eşi Rojin Tufan çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Ozan Tufan-Rojin Tufan

ROJİN TUFAN GÖNDERME YAPTI

Rojin Tufan, Instagram adresinden yaptığı paylaşımda, "Haksızlığa uğradığın an Peygamber efendimizin şu sözünü hatırla, 'Hak etmediğin bir muamele gördüğünde unutma; o kişi senin değerini bilmeden ölmez'" ifadelerini kullandı.

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