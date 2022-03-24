Kadro dışı kararı sonrası Ozan Tufan cephesi sessizliğini bozdu! Hz. Muhammed'in sözünü paylaştı - Haberler

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Kadro dışı kararı sonrası Ozan Tufan cephesi sessizliğini bozdu! Hz. Muhammed'in sözünü paylaştı

Haberler.com - Spor
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Kadro dışı kararı sonrası Ozan Tufan cephesi sessizliğini bozdu! Hz. Muhammed'in sözünü paylaştı

Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı kalması gündeme bomba gibi düştü. Ozan Tufan'ın eşi Rojin Tufan kadro dışı kararı sonrası Hz. Muhammed'in, "Hak etmediğin bir muamele gördüğünde unutma; o kişi senin değerini bilmeden ölmez." sözünü paylaştı.

Mesut Özil ve Ozan Tufan, teknik direktör İsmail Kartal ile yaşadığı "forma adaleti" tartışma sonrası kadro dışı kaldı. İki futbolcu karar karşısında sessizliğini korurken, Ozan Tufan'ın eşi Rojin Tufan çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Kadro dışı kararı sonrası Ozan Tufan cephesi sessizliğini bozdu! Hz. Muhammed'in sözünü paylaştıOzan Tufan-Rojin Tufan

ROJİN TUFAN GÖNDERME YAPTI

Rojin Tufan, Instagram adresinden yaptığı paylaşımda, "Haksızlığa uğradığın an Peygamber efendimizin şu sözünü hatırla, 'Hak etmediğin bir muamele gördüğünde unutma; o kişi senin değerini bilmeden ölmez'" ifadelerini kullandı.

Kadro dışı kararı sonrası Ozan Tufan cephesi sessizliğini bozdu! Hz. Muhammed'in sözünü paylaştı

Haberler.com - Spor

Mesut Özil, Ozan Tufan, Spor, Haberler

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