Kadro dışı kalan İrfan Can'dan bomba paylaşım

Fenerbahçe'de bir süredir kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci, sosyal medya paylaşımıyla yeniden gündeme geldi. Tecrübeli futbolcunun spor salonundan paylaştığı fotoğraf, fit görüntüsüyle dikkat çekti.

KADRO DIŞI SÜRECİNDE DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Fenerbahçe'de forma giyen ve bir süredir kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci, bireysel çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Tecrübeli futbolcunun sosyal medyada paylaştığı spor salonu karesi, kısa sürede gündem oldu.

SON MAÇI 5 EKİM'DE OYNADI

İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe formasıyla son olarak 5 Ekim'de oynanan Samsunspor karşılaşmasında görev aldı. Milli futbolcu, bu maçın ardından Cenk Tosun ile birlikte kadro dışı bırakılmıştı. O tarihten bu yana forma şansı bulamayan Kahveci'nin paylaşımı dikkat çekti.

SEZON PERFORMANSI

İrfan Can Kahveci, bu sezon 12 maçta toplam 378 dakika süre aldı. 30 yaşındaki futbolcu bu süreçte gol ya da asist katkısı veremedi. Kahveci'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesinin 2028 yılına kadar devam ettiği ifade edildi.

TALİPLERİ VAR

Sarı-lacivertlilerin yollarını ayırmayı planladığı öne sürülen İrfan Can Kahveci ile ilgili transfer iddiaları da gündemdeki yerini koruyor. Tecrübeli futbolcuyu Hull City, Beşiktaş ve Trabzonspor'un takip ettiği belirtilmişti.

SPOR SALONUNDAN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Kadro dışı kaldığı dönemde çalışmalarına ara vermeyen İrfan Can Kahveci'nin, sosyal medya hesabından spor salonundan bir fotoğraf paylaştığı görüldü. Paylaşım, futbolcunun fit görüntüsüyle sosyal medyada dikkat çekti.