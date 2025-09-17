Haberler

Kadro açıklandı! Osimhen, Frankfurt maçında yok

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Frankfurt ile yapacağı maç öncesi kamp kadrosunu açıkladı. Sakatlığı bulunan Victor Osimhen'in kadroda yer almadı.

Süper Lig devi Galatasaray, Frankfurt kafilesini açıkladı. Sarı-kırmızılılarda sakatlık riski bulunan Victor Osimhen, kamp kadrosunda yer almadı.

OSIMHEN KADRODA YOK

Sarı-kırmızılılarda milli takımda sakatlanan ve Eyüpspor maçında kadroda yer almayan Victor Osimhen, kafilede yer almadı.

İşte Galatasaray'ın Frankfurt kafilesi;

