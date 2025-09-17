Kadro açıklandı! Osimhen, Frankfurt maçında yok
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Frankfurt ile yapacağı maç öncesi kamp kadrosunu açıkladı. Sakatlığı bulunan Victor Osimhen'in kadroda yer almadı.
İşte Galatasaray'ın Frankfurt kafilesi;