Kadirli'de Türk Okçuluğu Şampiyonası: Kozan Okçuluk Sporcuları 3 Madalya ve 1 Kupa İle Gurur Yaşadı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen Akdeniz Bölgesi Abdulvahap Kocaman'ı Anma Geleneksel Türk Okçuluğu Açıkhava Puta Koşusunda Kozan Okçuluk sporcuları hedefi 12'den vurarak 3 madalya bir kupa ile ilçenin gururu oldu. Kadirli'de düzenlenen yarışmada Zeynep Su Sapmaz yıldız kızlarda ikinci, Hiranur Gündeş genç kızlarda birinci olurken Yüksel Mercan yıldız erkeklerde üçüncü olarak, takım olarak da üçüncülük elde etti. Kupa ve Madalyalarını Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'dan alan sporcular büyük bir gurur yaşarken Okçuluk antrenörü Ali Yıldırım gençlerin sıcak hava şartlarına aldırmadan büyük bir başarı elde ettiğini ifade ederek gençlerin hedeflerinin büyük olduğunu kaydetti.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen Akdeniz Bölgesi Abdulvahap Kocaman'ı Anma Geleneksel Türk Okçuluğu Açıkhava Puta Koşusunda Kozan Okçuluk sporcuları hedefi 12'den vurarak 3 madalya bir kupa ile ilçenin gururu oldu.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 11 kulübün katıldığı ve gölgede 48 derece sıcağa aldırmadan 110 sporcunun yarıştığı Türk okçuları hedefi 12'den vurarak şampiyonluk için mücadele etti.

Kadirli'de düzenlenen Akdeniz Bölgesi Abdulvahap Kocaman'ı Anma Geleneksel Türk Okçuluğu Açıkhava Puta Koşusunda Kozanlı sporcu Zeynep Su Sapmaz yıldız kızlarda ikinci, Hiranur Gündeş genç kızlarda birinci olurken Yüksel Mercan yıldız erkeklerde üçüncü olarak, takım olarak da üçüncülük elde ederek ilçeye döndü.

Kupa ve Madalyalarını Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'dan alan sporcular büyük bir gurur yaşarken Okçuluk antrenörü Ali Yıldırım gençlerin sıcak hava şartlarına aldırmadan büyük bir başarı elde ettiğini ifade ederek gençlerin hedeflerinin büyük olduğunu kaydetti.

Gençler 3 madalya ve 1 Kupa alarak ilçeye döndü. - OSMANİYE