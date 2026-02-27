Haberler

Kadir Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Şampiyonluk Sözünü Verdi

Dün Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen iftar programında milli kick boksçu Kadir Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelerek, kariyerini noktalamayı düşündüğünü belirtti. Yıldırım, Erdoğan ile gerçekleştirdiği kısa sohbetin ardından bir dünya şampiyonluğu daha kazanacağına söz verdi.

Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen iftar programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen dünya şampiyonu milli kick boksçu Kadir Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir dünya şampiyonluğu daha kazanacağının sözünü verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Beştepe Millet Sergi Salonu'nda sporcular, KYK öğrencileri ve gençlerle iftar programında bir araya geldi. İftar programına, dünya şampiyonu milli kick boksçu Kadir Yıldırım da katıldı. Yıldırım, programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Sohbet öncesinde kariyerini noktalamayı düşündüğünü belirten Kadir Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşmasının ardından Erdoğan'a bir dünya şampiyonluğu daha kazanacağının sözünü verdiğini söyledi. - İSTANBUL

