Kadir Özcan Vefatının 12. Yılında Anıldı

Güncelleme:
Trabzonspor'un efsane isimlerinden Kadir Özcan, vefatının 12. yılında kabri başında düzenlenen anma töreni ile anıldı. Törene Özcan'ın ailesi, Trabzonspor yönetimi ve sevenleri katıldı.

Trabzonspor'un efsane isimlerinden Kadir Özcan, vefatının 12. yılında kabri başında anıldı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, takımın ilk şampiyonluğu yaşadığı kadrosunda forma giyen Kadir Özcan'ın, Akçaabat ilçesinin Dürbinar Mahallesi Mezarlığındaki kabri başında anma töreni düzenlendi.

Anma törenine Özcan'ın ailesinin yanı sıra Trabzonspor Genel Saymanı Derviş Köz, yönetim kurulu üyeleri Coşkun Öztürk ve Fatih Solak ile Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, divan kurulu üyeleri, eski yöneticiler, eski futbolcular ve sevenlerinin katıldığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören'in şu ifadelerine yer verildi:

"Kulübümüzün efsane futbolcularından, Trabzonspor tarihine adını altın harflerle yazdıran Kadir Özcan'ı vefatının yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz. 1972-1978 yılları arasında A takımımızda oynayan Kadir Özcan, Trabzonspor'un Süper Lig şampiyonluklarında, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık kupalarının kazanılmasında büyük pay sahibi olmuş sahadaki mücadeleci ruhu, karakteri ve aidiyetiyle camiamızın unutulmazları arasına girmiştir. Trabzonspor armasına duyduğu sonsuz sevgiyle hizmet eden Kadir Özcan'ı bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Spor
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
