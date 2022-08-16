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Kadir Has'taki ilk maçı 6 bin 875 taraftar izledi

Kadir Has'taki ilk maçı 6 bin 875 taraftar izledi

Yukatel Kayserispor ile İstanbulspor arasında oynanan Süper Lig maçını 6 bin 875 taraftar izledi.

Yukatel Kayserispor ile İstanbulspor arasında oynanan Süper Lig maçını 6 bin 875 taraftar izledi.

Süper Lig'in 2. haftasında Yukatel Kayserispor ile İstanbulspor Kayseri Kadir Has Stadı'nda karşı karşıya geldi. 90 dakika sonunda ev sahibi ekip Kayserispor sahadan 3 puanı tek golle aldı. Kayserispor, bu müsabakada taraftar ile buluştu. Kayserispor ile İstanbulspor arasında oynanan mücadeleye 6 bin 875 biletli Kayserispor taraftarı şahitlik etti.

Kayserispor taraftar grubu Kapalı Kale, müsabaka boyunca tribünden takımlarına destek verdi. Öte yandan misafir tribünde ise taraftar yer almadı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Kayseri Kadir Has Stadı İstanbulspor Kayserispor Spor Haberler

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