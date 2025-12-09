Haberler

Serebral palsili Kadir Berke, boccia sporunu tanıtarak farkındalık oluşturuyor

Güncelleme:
Edirne'de yaşayan 24 yaşındaki bedensel engelli Kadir Berke Öz, boccia sporu aracılığıyla farkındalık oluşturuyor. Serebral palsi nedeniyle tekerlekli sandalyeye bağımlı olan Kadir, öğrencileri bu sporla tanıştırarak ilham veriyor.

Edirne'de yaşayan 24 yaşındaki bedensel engelli Kadir Berke Öz, paralimpik spor dalı bocciayı tanıtarak farkındalık oluşturuyor.

Serebral palsi (beyin felci) nedeniyle tekerlekli sandalyeye bağımlı olan Kadir Berke, 3 yıl önce Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümünden mezun oldu.

Serebral palsili kişiler tarafından oynanmak üzere tasarlanmış boccia sporuna okulu bitirdikten sonra yoğunlaşan Kadir Berke Öz, Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğünde bu alanda çalışmalara başladı.

Bedensel engelli olduğu için bir rampa ve kafasına taktığı işaretleyiciler yardımıyla boccia sporunu tanıtan Kadir Berke, engelli bireylere örnek olurken, azim ve çalışmalarıyla takdir topluyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, AA muhabirine, çok başarılı bir sporcu olan Kadir Berke Öz'ün tecrübe ve birikimini öğrencilere aktardığını söyledi.

Kadir Berke'nin Edirne Gençlik Merkezinde lise öğrencilerine boccia oynamayı öğrettiğini belirten Ak, "Burada birlikte çalışıyoruz. Berke, hem engelli sporculara hem de lise öğrencilerimize eğitimler veriyor, boccia oynamayı öğretiyor. Gerçekten çok çalışkan bir sporcu." dedi.

Selim Ak, Kadir Berke Öz'ün aynı zamanda Türkiye şampiyonasına katılmak için antrenmanlarına devam ettiğini ve engelli sporculara ilham verdiğini dile getirdi.

"Berke bu sporu çok iyi temsil ediyor"

Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Engelli Birimi Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Nilüfer Sivrikaya Tokgöz ise Kadir Berke Öz'ün çok özel ve başarılı bir sporcu olduğunu belirtti.

Kadir Berke'nin engelli olmayan bireylere boccia sporunu tanıttığını dile getiren Tokgöz, "Berke bu sporu çok iyi temsil ediyor. Lise öğrencilerine bu sporda eğitimi vererek bir farkındalık oluşturuyor." dedi.

Hareket kısıtlılığı olan bireylerin de boccia oynayabileceğini belirten Tokgöz, Kadir Berke Öz'ün bunu en iyi şekilde gösterdiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Spor
