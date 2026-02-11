Haberler

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de normal sezon tamamlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de normal sezonun sona ermesiyle Bursa Büyükşehir Belediyespor 24 puanla zirvede yer aldı. Play-off için Üsküdar Belediyespor, Armada Praxis Yalıkavak ve Ortahisar Belediyespor da mücadele edecek.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de normal sezon sona erdi.

Ligde normal sezonun son mücadelesi, Bursa'da oynandı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor, 11. hafta erteleme maçında konuk ettiği Yenimahalle Belediyespor'u 36-26 yendi.

Bursa Büyükşehir Belediyespor zirvede bitirdi

Süper Lig'de normal sezonu Bursa Büyükşehir Belediyespor, 24 puanla zirvede tamamladı.

Bursa temsilcisinin yanı sıra 23 puanla ikinci sıradaki Üsküdar Belediyespor, 22 puanla üçüncü basamaktaki Armada Praxis Yalıkavak ve 17 puanla dördüncü sıradaki Ortahisar Belediyespor, play-off (şampiyonluk etabı) oynayacak.

Play-off etabını birinci tamamlayan takım, 2025-2026 sezonu Kadınlar Süper Lig şampiyonu olacak.

Normal sezonu 5 ila 8. sırada tamamlayan Odunpazarı, MC Sistem Yurdum, Göztepe ve Yenimahalle Belediyespor ise play-out'ta (sıralama etabı) karşılaşacak.

Play-off ve play-out, 4 devreli deplasmanlı lig usulüne göre oynanacak.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
Miçotakis Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'la Ege ve Akdeniz'deki sorunlarımız çözümsüz değil

Erdoğan'dan konuk liderin yanında net mesaj: Sorunlarımızı çözebiliriz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TCDD'den Marmaray için yüzde 25 zam talebi

İstanbullulara kötü haber! Dev zam kapıda
Şansal Büyüka'dan ortalığı yangın yerine çevirecek Galatasaray iddiası

Şansal Büyüka'dan ortalığı yangın yerine çevirecek Galatasaray iddiası
Evlilik teklifi var sandı! Unutamayacağı bir sürprizle karşılaştı

Evlilik teklifi var sandı! Unutamayacağı bir sürprizle karşılaştı
Arda Güler'i bıktıran olay! Takım yemeğini bile terk etti

Arda'yı bıktıran olay! Takım yemeğini bile terk etti
TCDD'den Marmaray için yüzde 25 zam talebi

İstanbullulara kötü haber! Dev zam kapıda
Şanlıurfa'da denetimlerde ele geçirilen 5 ton bozuk ürün imha edildi

Yakalanmasa, Ramazan'da hepsini vatandaşa yedireceklerdi
Yatırımcılar dikkat! 5 banka da altında yıl sonu için aynı rakamı verdi

Yatırımcılar dikkat! 5 banka da yıl sonu için aynı rakamı verdi