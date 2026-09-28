Kadınlar Kupa Voley'de Nilüfer Belediyespor Eker, Afyon Belediye YÜNTAŞ'ı 3-1 yendi

Kadınlar Kupa Voley'de Nilüfer Belediyespor Eker, Afyon Belediye YÜNTAŞ'ı 3-1 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley eleme grubu maçında Nilüfer Belediyespor Eker, Sinnada Hotels Afyon Belediye YÜNTAŞ'ı 3-1 yendi. Karşılaşma 93 dakika sürerken setler 10-25, 21-25, 25-21 ve 14-25 sonuçlandı.
Salon: TVF Atatürk Voleybol Kompleksi
Hakemler: Engin Duman, Serhat Semiz
Sinnada Hotels Afyon Belediye YÜNTAŞ: Mayer, Aylin Toktamış, Kocic, Sevgi Solak, Safronova, Zeynep Sena Güleryüz (Sema Nur Özbilge Doluca, Gergef)
Nilüfer Belediyespor Eker: Begüm Kaçmaz, Buse Ünal Pehlivan, Gorecka, Ecenur Aksoy, Ghani, Ramos, (Merve İzbilir, Cajic, Öykü Saruhan, Nisanur Yılmaz, Sıla Zeynep Yaşar, Sevgi Temel)
Setler: 10-25, 21-25, 25-21, 14-25
Süre: 93 dakika
Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley eleme grubu maçında Nilüfer Belediyespor Eker, Sinnada Hotels Afyon Belediye YÜNTAŞ'ı 3-1 yendi.