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Kadınlar Kupa Voley'de Nilüfer Belediyespor Eker, Afyon Belediye YÜNTAŞ'ı 3-1 yendi

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Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley eleme grubu maçında Nilüfer Belediyespor Eker, Sinnada Hotels Afyon Belediye YÜNTAŞ'ı 3-1 yendi. Karşılaşma 93 dakika sürerken setler 10-25, 21-25, 25-21 ve 14-25 sonuçlandı.

Salon: TVF Atatürk Voleybol Kompleksi

Hakemler: Engin Duman, Serhat Semiz

Sinnada Hotels Afyon Belediye YÜNTAŞ: Mayer, Aylin Toktamış, Kocic, Sevgi Solak, Safronova, Zeynep Sena Güleryüz (Sema Nur Özbilge Doluca, Gergef)

Nilüfer Belediyespor Eker: Begüm Kaçmaz, Buse Ünal Pehlivan, Gorecka, Ecenur Aksoy, Ghani, Ramos, (Merve İzbilir, Cajic, Öykü Saruhan, Nisanur Yılmaz, Sıla Zeynep Yaşar, Sevgi Temel)

Setler: 10-25, 21-25, 25-21, 14-25

Süre: 93 dakika

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley eleme grubu maçında Nilüfer Belediyespor Eker, Sinnada Hotels Afyon Belediye YÜNTAŞ'ı 3-1 yendi.

Kaynak: AA
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