Armada Praxis Yalıkavak Spor Kulübü, 2025-2026 sezonundaki ilk maçına deplasmanda çıkacak. Kulüp Başkanı Emin Palalı ve Başantrenör Kıvanç Özcan, yeni sezon için umutlu ifadelerde bulundular. İlk maç 7 Eylül 2025'te oynanacak.

Kadınlar Hentbol Süper Ligi 2025-2026 sezonu başlıyor. Bodrum'un gururu Armada Praxis Yalıkavak Spor Kulübü, yeni sezondaki ilk maçına deplasmanda çıkıyor. Taraftarlar, Yalıkavak SK-Yenimahalle Bld. SK maçının tarihini, saatini ve yayın bilgilerini merak ediyor.

Ligin açılış haftasında oynanacak karşılaşma, 7 Eylül 2025 Pazar günü saat 18.00'de Ankara Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda yapılacak. Mücadele, Türkiye Hentbol Federasyonu'nun (THF) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak.

Kulüp Başkanı Palalı: "Takımımıza güvenimiz tam"

Armada Praxis Yalıkavak Spor Kulübü Başkanı Emin Palalı, yeni sezon öncesi yaptığı açıklamada, "Sezona güçlü bir hazırlık dönemiyle girdik. Hem ligde hem de Avrupa arenasında iddialı bir kadroya sahibiz. Takımımıza güvenimiz tam. Yenimahalle deplasmanı ile başlayacak bu yolculukta, Bodrum'a yeni başarılar ve kupalar getirmek istiyoruz. Taraftarımızın desteğiyle hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz" dedi.

Başantrenör Özcan: "İlk maçlar her zaman zordur"

Takımın Başantrenörü Kıvanç Özcan ise, "İlk maçlar her zaman zordur, özellikle de deplasmanda oynanıyorsa. Ancak oyuncularımızın moral ve motivasyonu çok yüksek. Yenimahalle karşısında sahada savaşan, mücadele eden bir Yalıkavak göreceksiniz. Amacımız, lige galibiyetle başlayıp sezonun geri kalanına güçlü bir mesaj vermek" ifadelerini kullandı.

"Denizin Kızları" olarak bilinen Armada Praxis Yalıkavak, hem Süper Lig'de hem de Avrupa kupalarında başarı hedefliyor. Bodrum ekibi, yeni sezonda da taraftarlarına gurur yaşatmayı amaçlıyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
