Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Haymanaspor'u Kayseri Kadın FK 2-1 yendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Haymanaspor'u Kayseri Kadın FK 2-1 yendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Kayseri Kadın FK, evinde Haymanaspor'u 2-1 mağlup etti. Kayseri'nin golleri Cynthia Mega (dk. 12) ve Laurie Ann Moise'dan (dk. 78) gelirken Haymanaspor'un tek golünü Raheemot Adebayo (dk. 85) attı.

Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Kayseri Kadın Futbol Kulübü evinde Haymanaspor Kulübü'nü 2-1 mağlup etti.

Stat: Sümer

Hakemler: İlknur Ülker, Seyit Ali Köksal, Bahadır Bahçepınar

Kayseri Kadın FK: Rita Akarekor, Ayşe Demirci (Mine Okaytu dk. 80), Fatma Nur Şenses, Hembafan Ayatsea, Oladeji (Marlene dk. 70), Blessed Isigbo, Cynthia Mega, Kafayat Bashiru, Laurie Ann Moise (Mariam Abdulkabir dk. 75), Ayşegül Aydın, Cynthia Mega (Arife Yaren Çankaya dk. 80)

Haymanaspor: Sydney Bellamy, Ezel Göçmen, Princess Owusu, Aleksandra Markovska, Raheemot Adebayo, Euphrasier Shilwatso, Yağmur Muazzez Özkumru, Lavin Achola (Elvin Balcı dk. 46), Özge Harman, Azra Tıraş, Nursena Gökkaya (Nisa Yeşilyurt dk. 78)

Goller: Cynthia Mega (dk. 12), Laurie Ann Moise (dk. 78) (Kayseri Kadın FK), Raheemot Adebayo (dk. 85) (Haymanaspor)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hem attı hem attırdı! Enes Ünal, A Milli Takım'a göz kırpıyor

Neler yapıyorsun öyle Enes! Milli takımımıza resmen göz kırptı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başına kepçe düşen traktör sürücü hayatını kaybetti

Başına kepçe düşen traktör sürücü hayatını kaybetti
Thomas Reis, Trabzonspor tarihine geçti

Onlarca kişinin yapamadığını 5 maçta yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore'ye gidiyor! Hedef 15 milyar dolar

Erdoğan'dan o ülkeye sürpriz ziyaret! Hedef 15 milyar dolar
Bolu Dağı Tüneli’nde dehşet anları kamerada! Çarptığı otomobil takla attı, TIR durmadı

Tüneldeki dehşet kamerada! Otomobili önüne katıp yoluna devam etti
En Hamarat Benim apar topar yayından kaldırıldı: Kadir Ezildi yerine Pelin Öztekin geliyor

Yayından kaldırıldı! Kadir Ezildi yerine bakın kim getirildi
Muslera'dan üst üste can yakan hatalar

Ne yaptın Muslera! Eski halinden eser dahi kalmamış
Akaryakıta gece yarısı dev zam! Motorin 100 lirayı aştı

Gece yarısı çifte zam! Tüm hesaplar değişti