Kadınlar Futbol 2. Lig Play-Off grup maçları Malatya'da başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kadınlar Futbol 2. Lig Play-Off grup maçları Malatya'da başladı

AA - Mehmet Emin Göresiye - Spor
 - Güncelleme:
Kadınlar Futbol 2. Lig Play-Off grup maçları Malatya'da başladı

Türkiye Futbol Federasyonunca düzenlenen 2021-2022 sezonu Kadınlar Futbol 2. Ligi Play-Off grup maçları Malatya'da başladı.

Türkiye Futbol Federasyonunca düzenlenen 2021-2022 sezonu Kadınlar Futbol 2. Ligi Play-Off grup maçları Malatya'da başladı.

Müsabakalara, Kahramanmaraş Anadolu Gençlikspor, Erzincan Gençler Gücüspor, Gaziantep Gazikentspor ve Birfen Koleji Hatay Defnespor takımları katıldı.

Yeşiltepe Spor Kompleksi 1. No'lu sahada oynanan açılış maçında, Erzincan Gençler Gücüspor, Kahramanmaraş Anadolu Gençlikspor'u 1-0 yendi.

Play off maçları pazar günü final karşılaşmasıyla sona erecek.

AA / Mehmet Emin Göresiye - Spor

Play Off, Malatya, Türkiye, Futbol, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title