Kadınlar Futbol 2. Lig Play-Off grup maçları Malatya'da başladı - Haberler

Kadınlar Futbol 2. Lig Play-Off grup maçları Malatya'da başladı
AA - Mehmet Emin Göresiye - Spor
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Türkiye Futbol Federasyonunca düzenlenen 2021-2022 sezonu Kadınlar Futbol 2. Ligi Play-Off grup maçları Malatya'da başladı.
Türkiye Futbol Federasyonunca düzenlenen 2021-2022 sezonu Kadınlar Futbol 2. Ligi Play-Off grup maçları Malatya'da başladı.
Müsabakalara, Kahramanmaraş Anadolu Gençlikspor, Erzincan Gençler Gücüspor, Gaziantep Gazikentspor ve Birfen Koleji Hatay Defnespor takımları katıldı.
Yeşiltepe Spor Kompleksi 1. No'lu sahada oynanan açılış maçında, Erzincan Gençler Gücüspor, Kahramanmaraş Anadolu Gençlikspor'u 1-0 yendi.
Play off maçları pazar günü final karşılaşmasıyla sona erecek.
AA / Mehmet Emin Göresiye - Spor