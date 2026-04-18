Kadınlar Euroleague Finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray Karşı Karşıya Gelecek
Kadınlar Euroleague finalinde Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Fenerbahçe Opet, pazar günü karşı karşıya gelecek. İki Türk takım da yarı finalde rakiplerini yenerek finale yükseldi.
Ispanya'nın Zaragoza kentinde düzenlenen Kadınlar Euroleague altılı finalinde, yarı finalde İspanyol rakipleriyle karşı karşıya gelen iki Türk takımı, maçlarını kazanarak finale yükseldi.
Yarı final müsabakalarında Fenerbahçe Opet, Spar Girona'yı 76-59 mağlup ederken; Galatasaray Çağdaş Faktoring, Casademont Zaragoza'yı 63-56 mağlup etti.
