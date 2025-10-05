Haberler

Kadınlar derbisinde kazanan Fenerbahçe

Kadınlar derbisinde kazanan Fenerbahçe
Turkcell Kadınlar Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynadığı derbiyi deplasmanda 2-1 kazandı. Ligde 3'te 3 yapan Fenerbahçe, lider oldu.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 3. haftasında zorlu derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. İBB GOP Halit Kıvanç Stadı'nda oynanan maçı Fenerbahçe, 2-1 kazandı.

DERBİDE KAZANAN FENERBAHÇE

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 10 ve 67. dakikada Marta Gox kaydetti. Marta Gox'un attığı ilk gol penaltı vuruşundan geldi. Beşiktaş'ın tek golü ise 16. dakikada Esra Manya'dan geldi.

KANARYA 3'TE 3 YAPTI

Bu sonuçla birlikte ligde 3'te 3 yapan Fenerbahçe, liderlik koltuğuna oturdu. Bu sezon ilk kez kaybeden Beşiktaş ise 6 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Beşiktaş, Hakkarigücü'nü konuk edecek. Fenerbahçe, 1207 Antalya ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

