Melikgazi'nin Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde rakibi Emlak Konut

Güncelleme:
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarıyı ilk 8 sırada tamamlayan takımlar, Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Finalinde mücadele edecek. Melikgazi Kayseri Basketbol, Emlak Konut ile 7 Ocak 2026'da Kadir Has Spor Salonu'nda karşılaşacak.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarıyı ilk 8 sırada tamamlayan takımların mücadele edeceği Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Final maçlarında Melikgazi Kayseri Basketbol'un rakibi Emlak konut olacak.

Kadınlar Türkiye Kupası 2026 Dörtlü Final heyecanına 9-11 Ocak tarihlerinde Denizli Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu ev sahipliği yapacak. 6-7 Ocak 2026 tarihlerinde tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final müsabakalarının ardından, yarı finalist takımlar Dörtlü Final organizasyonu için Denizli'de bir araya gelecek. Türkiye Kupası'nda mücadele edecek olan Melikgazi Kayseri Basketbol'un rakibi ise Emlak Konut olacak.

Çeyrek final maçı 7 Ocak'ta Kadir Has Spor Salonu'nda saat 17.30'da başlayacak. Melikgazi Kayseri Basketbol - Emlak Konut maçının galibi yarı finalde Beşiktaş BOA - Galatasaray Çağdaş Faktoring maçının galibi ile finale yükselebilmek için karşı karşıya gelecek. - KAYSERİ

