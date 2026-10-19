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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Melikgazi Kayseri Basketbol, BOTAŞ'a 61-70 yenildi

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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Melikgazi Kayseri Basketbol, BOTAŞ'a 61-70 yenildi
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Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, evinde BOTAŞ'a 61-70 mağlup oldu. Kadir Has Spor Salonu'nda oynanan maçta BOTAŞ, ilk yarıyı 36-38, üçüncü periyodu da 46-50 önde tamamladı.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol evinde BOTAŞ'a 61-70 mağlup oldu.

Salon: Kadir Has Spor Salonu

Hakemler: Önder Yılmaz, Barış Burak Durmuş, Ada Atlayan

Melikgazi Kayseri Basketbol : Gamze Takmaz 7, Destiny 15, Pelin Gülçelik 4, Merve Uygül 2, İnci Güçlü 6, Kaur 7, Jones 20, Doğa Bengisu Alper, Feray Dalkılıç

BOTAŞ: Selin Gül, Işık Güven, İdil Yeniçulha 2, Duygu Özen, Sehernaz Çidal 11, Akhator 9, Holesinska 12, Clouden 19, Işılay Eğin 1, Nared 16

Periyotlar:

1. Periyot: 21-21 (Berabere)

Devre: 36-38 (Botaş lehine)

3. Periyot: 46-50 (Botaş lehine)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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