Haberler

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta maçları yarın oynanacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta karşılaşmaları yarın başlayacak. OGM Ormanspor ile Galatasaray Çağdaş Faktoring arasındaki açılış maçı yanı sıra diğer önemli karşılaşmalar da oynanacak.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak.

Haftanın açılış mücadelesinde OGM Ormanspor, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i konuk edecek. M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 14.00'te başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde tamamı yarın oynanacak 12. hafta maçlarının programı şöyle:

14.00 OGM Ormanspor-Galatasaray Çağdaş Faktoring (M. Sait Zarifoğlu)

16.30 Emlak Konut-Fenerbahçe Opet (Başakşehir)

17.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-Dardanel Çanakkale Belediyespor (Kadir Has Kongre Merkezi)

19.00 Beşiktaş BOA-BOTAŞ (Beşiktaş GAİN)

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
Yeni yılda köprü ve otoyol ücretleri yüzde 25,49 oranında artacak

Yeni yılda köprü ve otoyol ücretlerine yapılacak zam belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okul müdürünü vuran 12 yaşındaki öğrencinin paylaşımı hayrete düşürdü

Okul müdürünü vuran 12 yaşındaki öğrencinin paylaşımı hayrete düşürdü
İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Hande Ataizi'nin taktığı şey bambaşka çıktı

İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Taktığı şey bambaşka çıktı
Ela Rümeysa'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte Pablo Escobar'ın bilinmeyenleri

Ela'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte ünlü baronun bilinmeyenleri
İşte salonun karıştığı Barış Boyun davasında verilen cezalar

İşte salonun karıştığı Barış Boyun davasında verilen cezalar
Okul müdürünü vuran 12 yaşındaki öğrencinin paylaşımı hayrete düşürdü

Okul müdürünü vuran 12 yaşındaki öğrencinin paylaşımı hayrete düşürdü
İstanbul'da feci kaza! 2 lise öğrencisi hayatını kaybetti

2 lise öğrencisi feci şekilde can verdi
Call of Duty'nin yapımcısı Vince Zampella hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü oyun yapımcısı korkunç kazada hayatını kaybetti
title