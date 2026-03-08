Haberler

A Milli Takım, 2026 Kadınlar EHF EURO Cup'ta Çekya'ya 36-24 yenildi

A Milli Takım, 2026 Kadınlar EHF EURO Cup'ta Çekya'ya 36-24 yenildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 Kadınlar EHF EURO Cup kapsamında Türkiye Kadın A Milli Takımı, deplasmanda Çekya ile oynadığı maçı 36-24 kaybetti. İlk yarıyı 17-12 geride tamamlayan milliler, ikinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Çekya karşısında gücünü gösteremedi.

2026 Kadınlar EHF EURO Cup kapsamında Kadın A Milli Takımımız, deplasmanda Çekya ile karşı karşıya geldiği maçtan 36-24 mağlup ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip 17-12 önde tamamladı. İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Çekya, mücadeleden 36-24 galip ayrıldı.

Millilerimizin gol dağılımı ise şu şekilde oldu: Gülcan Tügel 6, Emine Gökdemir 6, Yağmur Özler 4, Döne Gül Bozdoğan 2, Ceylan Aydemir 2, Nurceren Akgün Göktepe 1, Nil Şengöçen 1, Beyzanur Türkyılmaz 1, Sude Naz Dağ 1.

A Milli Takım Başantenörü David Ginesta Montes maçtan sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Maça çok iyi, arzu ettiğimiz gibi başladık. Ancak birebir pozisyonlarda başarılı olamadığımızda sorunlar yaşamaya ve top kaybetmeye başladık. Çok iyi koştular ve top kayıplarımızı hızlı hücumlarla iyi değerlendirdiler. Bence maçın kilit noktası buydu. Genç ama kuvvetli oyuncuları var. Hata yaptığınızda sizi cezalandırıyorlar. İkinci bölgede veya direkt olarak kaleciyle karşı karşıya sonuca gidiyorlar. İkinci yarıda ise savunmada iyi değildik, 9 metreden veya kaleciyle karşı karşıya çok fazla pozisyonları oldu. Bugün kalecilerimiz 9 metreden atılan şutları kurtaracak kadar iyi değildi. Zayıf yönlerimizi analiz edip üzerinde çalışmaya devam etmeliyiz. Danimarka ve Macaristan'a karşı oynayacağımız iki EHF EURO Cup maçı daha var. Tabii ki kolay değil. Fakat çalışıp her şeyimizi vermeli ve çalıştığımızı göstermek zorundayız. Aksi taktirde hiçbir kulvarda başarılı olamayacağız. Bu yüzden herkes ne yaptığımızı analiz etmeli ve üzerine düşen sorumluluğu almalı"

TAŞDEMİR'DEN ZDRAHALA'YA MİLLİ TAKIM FORMASI

Türkiye Hentbol Federasyonu Asbaşkanı Şevket Altuğ Taşdemir, müsabaka sonrası Çekya Hentbol Federasyonu Başkanı Ondrej Zdrahala'ya Milli takım formamızı takdim etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Tahran'a yeni hava saldırısı! İran'ın ekonomisini vuruyorlar

Trump'ın tehdidinin ardından saldırı başladı
İsrail'e yine füzeler düşüyor! İran, petrol rafinerisini hedef aldı

İran'ın misillemesi ağır oldu! Dört bir yana füzeler düşüyor
İran: Birçok Amerikalı asker esir alındı

6 askerini kaybeden ABD'yi sarsacak iddia İran'dan geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı

Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı
NBA efsanesi ile dünyanın en uzun modeli yan yana

Boyu boyuna uygun! Adı üstünde "Devlerin" buluşması
Rahmi Koç'un derbi sonrasında yaptığı hakem yorumu Beşiktaşlıları kızdıracak

Rahmi Koç'un hakem yorumu Beşiktaşlıları ayağa kaldıracak
İran: Hiçbir ülke topraklarının saldırı amacıyla kullanılmasına izin veremez

İran'dan açıklama var: Hiçbir ülke...
Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı

Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı
Kara harekatında İsrail askerleri pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor

Kara harekatında askerler pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor
İran, İsrail'in Ben Gurion Havalimanını ve çevresini vurdu

İran füzeleri İsrail'in kritik havalimanına isabet etti