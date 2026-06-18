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Kadınlar 3'üncü Lig maçında yaşanan kavga kamerada

Kadınlar 3'üncü Lig maçında yaşanan kavga kamerada
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Bartın'da Kadınlar 3. Ligi'nde Kemerspor ile Kdz. Ereğli Kuzey Yıldızı Spor arasındaki maçta futbolcular arasında kavga çıktı. Teknik heyetin müdahalesiyle olay büyümeden önlendi, o anlar cep telefonuyla kaydedildi.

BARTIN'DA, Kadınlar 3'üncü Ligi'nde mücadele eden Kemerspor ile Kdz. Ereğli Kuzey Yıldızı Spor arasında oynanan maçta iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı. Kavga, teknik heyetin araya girmesiyle önlenirken, o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3'üncü Ligi'nde dün oynanan 8'inci hafta mücadelesinde, Ömertepesi Sentetik Futbol Sahası'nda Kemerspor ile Kdz. Ereğli Kuzey Yıldızı Spor karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ikinci yarısında Kdz. Ereğli Kuzey Yıldızı Spor, Kemerspor karşısında 3-0 öne geçti. Maçın son dakikalarına doğru iki takım oyuncuları arasında saha içinde kavga çıktı. Kavga nedeniyle hakem maçı durdururken, saha kenarında bulunan teknik heyetin araya girmesiyle kadın futbolcular arasındaki gerginlik büyümeden önlendi. Yaşanan olayın ardından karşılaşma kaldığı yerden devam etti. O anlar ise cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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