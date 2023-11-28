Kadınlar 2. Lig C Grubunda Kılıçaslan Yıldızspor Karabük Gençlerbirliği'ne 11-1 mağlup oldu
Kadınlar 2. Lig C Grubu'nda Kılıçaslan Yıldızspor, evinde oynadığı maçta Karabük Gençlerbirliği'ne 11-1 yenildi. Maçta Karabük Gençlerbirliği oyuncusu Güllü Şahin 6 gol atarak maçın yıldızı oldu.
Kadınlar 2. Lig C Grubunda ligin 1. haftasında Kılıçaslan Yıldızspor evinde oynadığı maçta Karabük Gençlerbirliği'ne 11-1 mağlup oldu.
Stat: Sümer Stadı
Hakemler: Abdulsamet Soytürk Şule Öztürk, Merve Nur Topaktaş
Kılıçaslan Yıldızspor: Nazire Özer, Merve Naz Turhan, Esra Nur Kılıçkaya, Fatma Acıpınar, Züleyha Gezer (Züleyha Gezer dk.46), Gülay Bölükbaşı (Yağmur Can dk.46), Fatma Yaren Akın (Berna Işıl Bıçaker dk.46), Zeynep Hekimhan (Tuğba Bayrak dk.65), Gülbahar Yıldız, Güleser Çamlar (Emine Aysel dk.74), Edanur Yiğit
Karabük Gençlerbirliği: Yağmur Değirmenci (Fatma Nur Kul dk.46), Habibe Sevim (Rümeysa Candan dk.72), Sedef Nur Kırmaz, Nur Sena Gökkaya (Ceren Çetin dk.82), Ela Naz Güneri, Kübra Arı (Çağla Özlem Eriş dk.52), Rayyan Aslan, Elanur Özkan, Ayşenur Bozkurt (Azra Çınar dk.46), Güllü Şahin, Betül Gerçekçi
Goller: Güllü Şahin (dk.13-30-42-64-74-75), Nur Sena Gökkaya (dk.12), Kübra Arı (dk.20), Ela Naz Güneri, (dk.40), Rayyan Aslan (dk.57-80) (Karabük Gençlerbirliği), Edanur Yiğit (dk.76) (Kılıçaslan Yıldızspor) - KAYSERİ