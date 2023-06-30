Denizli'nin Çal ilçesinin Yukarıseyit Mahallesi'nde kadınlar, gündüzleri tarlada çapa yapıp koyun güderken, akşamları ise bir araya gelip voleybol oynuyorlar. Kadın Voleybol Takımı, maç yapmak istiyor ancak kendisine rakip bulamıyor.

- Kadın voleybolcular rakip bulamıyor

DENİZLİ - Denizli'nin Çal ilçesinin Yukarıseyit Mahallesi'nde kadınlar, gündüzleri tarlada çapa yapıp koyun güderken, akşamları ise bir araya gelip voleybol oynuyorlar. Kadın Voleybol Takımı, maç yapmak istiyor ancak kendisine rakip bulamıyor.

Denizli'nin Çal ilçesine bağlı Yukarıseyit Mahallesi'nde 23 yaşındaki Müesser Lahnacı önderliğinde bir araya gelen mahalle sakini kadınlar, altı voleybol takımı kurdu. Yaklaşık iki aydır çalışmalarını sürdüren voleybol takımı, 15-70 yaş aralığındaki sporculardan oluşuyor. Turnuvalara katılmak ve başka takımlarla maç yapmak istediklerini aktaran takım kaptanı ve kurucusu Müesser Lahnacı, oynamak için rakip bulamadıklarını söyledi.

"Rakip bulmakta zorlanıyoruz"

"Yaklaşık iyi aydır burada hep birlikte voleybol oynuyoruz, altı takımımız var kendi aramızda turnuvalar maçlar yapıyoruz, kimi zaman ödüllü oluyor kimi zaman oynayıp geçiyoruz" diyen takımların kurucusu ve kaptanı Müesser Lahnacı, "Rakip bulmakta zorlanıyoruz. Çevre köylerdeki kadınlarımızdan aynı tepkiyi alamadık. Çok istedik, hem beraber oynayalım hem de rakip olsun istedik ama hala ses yok. Duyduğum kadarıyla Sarayköy bize rakipmiş. Bayramdan sonra inşallah onlarla maç yapacağız. Biz daha fazla rakip istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Bugün çekirdek çapasına gittim"

Takımda her yaştan oyuncunun var olduğunu söylen Lahnacı, "Bu gün çekirdek çapasına gittim. Diğer arkadaşlarım da herkes ayrı ayrı işlere gittiler. Kimisi çapaya gitti, kimisi evdeki koyunlarına baktı. Akşam olunca tekrar burada buluştuk. Bu şekilde haftanın 4-5 günü sabah tarlada çalışıp, hayvanlara bakıp, akşam da buraya gelip voleybol oynuyoruz. Gece saat 23.00-24.00 gibi buradan evlerimize dönüyoruz. Ertesi gün tekrar standart işlerimizi yapıyoruz. Bu şekilde en az haftanın 5 günü oynuyoruz. Hep birlikte böyle yediden yetmişe yaş grubundan oluşan bir takımız oldu. Bunlardan kimisi eğitim hayatında voleybol oynamış kimisi de daha önce eline top değmemiş ancak sporu seven kişiler. Bunun dışında izleyicilerimiz de var. Herkesin ailesi arkadaşı gelip izliyorlar destek veriyorlar" diye konuştu.

"Spor malzemesine ihtiyacımız var"

Takım olarak genel anlamda spor malzemesine ihtiyaçları oluğunu belirten Müesser Lahnacı, "Aslında muhtarımız bize destek oluyor ama bu bize yeterli olmuyor. Yeterli ve uygun bir sahamız da olmadığından toplarımız demirlere değerek patlıyor. Filelerimiz de yeterli değil. Bu nedenle spor malzemesine ihtiyacımız var. Bunlar için destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.