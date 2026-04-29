Kadın ve erkek boks milli takımları, Sırbistan'da kamp yapacak ve turnuvaya katılacak

Hazırlıklarını Kastamonu'da tamamlayan kadın ve erkek boks milli takımları, Sırbistan'da kamp yapacak ve turnuvaya katılacak.

Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde antrenmanlarını tamamlayan milli takım, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a hareket etti. Milli takım, burada 12 gün kamp yapacak ve düzenlenecek uluslararası turnuvaya katılacak.

Turnuvada Türkiye'yi kadınlarda 11, erkeklerde ise 14 sporcu temsil edecek.

Erkek Boks Milli Takımı Antrenörü Metin Gemici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kastamonu'da güzel bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyledi.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu ve teknik ekibine teşekkür eden Gemici, "Bu turnuvalarda sporcularımızın ne durumda olduğunu en iyi şekilde analiz etme fırsatı bulacağız. Biz umutla çalışıyoruz. Sporcularımızın moral ve motivasyonu gayet iyi." diye konuştu.

Kadın Boks Milli Takımı Antrenörü Muhammet Çat ise Sırbistan'da yapılacak turnuvaya hazırlandıklarını söyledi.

Sırbistan'da 12 günlük kamp yapacaklarını hatırlatan Çat, "Başantrenörümüz Nazım Yiğit'in verdiği program doğrultusunda çalışıyoruz. Sırbistan'da yapılacak kamp ve daha sonra yine Sırbistan'da yapılacak turnuvaya hazırlandık. Sırbistan'da bir hazırlık dönemi geçireceğiz. 5-6 ülkeyle birlikte kamp yapıp eldiven eksiğimizi tamamlayacağız. 10 sıklette 11 sporcuyla Sırbistan'da ülkemizi temsil edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu
