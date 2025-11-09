Haberler

Kadın Para Masa Tenisi Milli Takımı Dünya Şampiyonu Oldu

Kadın Para Masa Tenisi Milli Takımı Dünya Şampiyonu Oldu
Güncelleme:
Kahire'de düzenlenen VIRTUS Dünya Masa Tenisi Şampiyonası'nda, Türkiye'yi temsil eden Ebru Acer ve Sümeyra Türk, finalde Rus rakipleri yenerek tarihi bir başarıya imza attı.

MISIR'ın Kahire kentinde düzenlenen 'VIRTUS Dünya Masa Tenisi Şampiyonası'nda, milli sporcular Ebru Acer ve Sümeyra Türk'ten oluşan Kadın Para Masa Tenisi Milli Takımı, dünya şampiyonu oldu.

VIRTUS Dünya Masa Tenisi Şampiyonası'nda, milli sporcular Ebru Acer ve Sümeyra Türk'ten oluşan Kadın Para Masa Tenisi Milli Takımı, finalde Rusya'dan Maria Galkina ve Provokefeva Elena'yı 3-1 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu. Yarı finalde Çin Taipei takımını 2–1 yenerek finale yükselen milliler, zorlu geçen final müsabakasında üstün bir mücadele sergileyerek Türkiye'ye tarihinde ilk defa altın madalya ve dünya şampiyonluğu kazandırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
