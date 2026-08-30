Namağlup Zirve: Filenin Sultanları Akdeniz Şampiyonu
Kadın Milli Voleybol Takımı, namağlup 2026 Akdeniz Oyunları şampiyonu oldu.
Kadın Milli Voleybol Takımı, namağlup 2026 Akdeniz Oyunları şampiyonu oldu.
Milliler, İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen 2026 Akdeniz Oyunları'nda grubunu namağlup lider tamamlayarak adını yarı finale yazdırdı. Yarı finalde ise Sırbistan'ı 3-1 mağlup ederek finale yükseldi. Ay-yıldızlıar, finalde ev sahibi İtalya'yı 3-0 (25-22, 26-24, 25-18) mağlup ederek namağlup şekilde altın madalya kazandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı