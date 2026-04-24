Kadın Güreş Milli Takımı, 122 puanla Avrupa ikincisi oldu

ARNAVUTLUK'TA düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 1 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan kadın milli güreşçiler, takım sıralamasında ikinciliği elde etti.

Başkent Tiran'daki şampiyonada kadınlar kategorisinde müsabakalar sona erdi. Kadın milli güreşçiler, şampiyonada 1 altın, 2 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 6 madalya kazandı. Ülke sıralamasında Ukrayna (193 puan) şampiyon olurken, Türkiye (122 puan) ikinci, Polonya (114 puan) ise üçüncü sırayı elde etti.

Kadınlar 68 kiloda altın madalya kazanan Nesrin Baş, kariyerinde büyüklerde ikinci Avrupa şampiyonluğunu elde etti. Milli güreşçiler Evin Demirhan Yavuz (50 kilo) ve Elvira Süleyman Kamaloğlu (57 kilo), gümüş madalyanın sahibi oldu. Buse Tosun Çavuşoğlu (72 kilo), Tuba Demir (55 kilo) ve Beyza Nur Akkuş (65 kilo) ise organizasyonu bronz madalyayla tamamladı. Ay-yıldızlı sporculardan Evin ve Buse, Avrupa şampiyonalarındaki madalya sayısını 7'ye çıkardı. Tuba ve Beyza Nur ise organizasyonda büyüklerde ilk madalyasını kazandı.

