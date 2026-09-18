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Kadın futbolunda yarın derbi heyecanı yaşanacak

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- Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arsaVev karşılaşacak

Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 4. haftasındaki derbide yarın Beşiktaş ile Fenerbahçe arsaVev karşı karşıya gelecek.

Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Safa Yılmaz yönetecek.

Taraflar, derbiye 3 maçta elde ettikleri 9'ar puanla çıkacak.

Beşiktaş, ligde Safi MCL Bentonit Ünye Kadın SK'yı 1-0, Yüksekovaspor'u 2-0 ve Haymanaspor'u 5-0 mağlup etti.

Fenerbahçe ise sırasıyla ABB FOMGET'i 2-0, Amed Sportif Faaliyetler'i 3-0 ve Şile Bilgidoğa Sportif Yatırım Hizmetleri'ni 12-0 yendi.

İki takım da ligde oynadığı 3 maçta kalesini gole kapatırken, sarı-lacivertli ekip averajla haftaya lider girdi. Siyah-beyazlılar ise ikinci sırada yer aldı.

Kaynak: AA
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