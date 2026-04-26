Kadın futbolunda derbi heyecanı yarın yaşanacak

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Galatasaray GAİN, Fenerbahçe arsaVev'i ağırlayacak

Galatasaray GAİN, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 26. haftasındaki derbi maçta yarın Fenerbahçe arsaVev'i konuk edecek.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacak karşılaşma saat 13.00'te başlayacak.

Geride kalan haftalarda 21 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılılar, 64 puanla haftaya ikinci basamakta girdi.

Sarı-lacivertli takım ise 23 galibiyet ve 2 beraberlikle topladığı 71 puanla ligde lider konumda yer alıyor.

Ligin ilk yarısında Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanan mücadelede sarı-lacivertliler, rakibini 1-0 mağlup etmişti.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
