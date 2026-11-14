Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında 7 maç oynandı, Fenerbahçe 4-0 kazandı

Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında 7 maç oynandı, Fenerbahçe 4-0 kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında 7 müsabaka oynandı. Fenerbahçe arsaVev, Bakırköy Kadın Futbol'u 4-0 yenerken Galatasaray da Karademir Grup Kayseri Kadın Futbol'u 4-1 mağlup etti.
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında 7 müsabaka oynandı.
Ligde yapılan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Galatasaray-Karademir Grup Kayseri Kadın Futbol: 4-1
Hakkarigücüspor-Giresun Sanayispor: 5-1
Sultanbeyligücüspor-Şile Bilgidoğa Sportif Yatırım Hizmetleri: 4-0
Amed Sportif Faaliyetler-Haymanaspor: 1-1
ABB FOMGET-Beşiktaş: 1-1
1207 Antalyaspor-Safi MCL Bentonit Ünyespor: 0-4
Bakırköy Kadın Futbol- Fenerbahçe arsaVev: 0-4
Kaynak: AA