Kadın Futbol Süper Ligi'nde Trabzonspor, Yüksekovaspor'u 2-0 yenip 25 puana ulaştı

Kadın Futbol Süper Ligi'nde Trabzonspor, Yüksekovaspor'u 2-0 yenip 25 puana ulaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. hafta son maçında Trabzonspor, konuk ettiği Yüksekovaspor'u 2-0 yendi. Bordo-mavili ekip bu sonuçla ligde namağlup devam ederek 7. galibiyetini aldı ve puanını 25'e yükseltti; 9 maçta 25 puanlı lider Fenerbahçe arsaVev'le aynı puana ulaştı.
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nde 11. haftanın son maçında Trabzonspor, konuk ettiği Yüksekovaspor'u 2-0 yendi.
Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan mücadelenin ilk yarısını Trabzonspor, Marija Aleksic'in golüyle 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda Abigail Kofi Kim'in golüyle farkı 2'ye çıkaran bordo-mavili ekip, rakibini 2-0 mağlup ederek 3 puana uzandı.
Bu sonuçla ligde yoluna namağlup devam eden Trabzonspor, 11. maçında 7. galibiyetini alarak puanını 25'e yükseltti. Bordo-mavili ekip, 9 maç sonunda 25 puanla lider durumda bulunan Fenerbahçe arsaVev'le aynı puana sahip.