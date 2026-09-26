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Kadın Futbol Süper Ligi 5. haftasında Hakkarigücü, sahasında ABB FOMGET'e 1-0 yenildi

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Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Hakkarigücü, sahasında ABB FOMGET'e 1-0 yenildi. Merzan Şehir Stadyumu'nda oynanan maçta ABB FOMGET, 63. dakikada Rasmata Sawadogo'nun golüyle 3 puanı aldı.

HAKKARİ(AA) - Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Hakkarigücü, sahasında Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET'e 1-0 yenildi.

Merzan Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Furkan Başarır yönetti.

Mücadelenin ilk yarısında iki takım da gol bulamayınca devre arasına 0-0 eşitlikle girildi.

İkinci yarıda hücumda daha etkili olan Ankara temsilcisi, 63. dakikada Rasmata Sawadogo'nun attığı golle 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca ABB FOMGET, sahadan 1-0 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

Kaynak: AA
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