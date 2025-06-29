Kadın Bayrak Takımı Avrupa Üçüncüsü Oldu

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Tulya Kesebir ve Tuana Özgür'den oluşan kadın bayrak takımı, 17 Yaş Altı Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı. Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu, takımın Barselona'daki organizasyondaki başarılarını duyurdu.

Tulya Kesebir ve Tuana Özgür'den oluşan kadın bayrak takımı, 17 Yaş Altı Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun açıklamasına göre, İspanya'nın Barselona kentindeki organizasyonda milliler, eskrim, engel parkuru, yüzme ve koşu-atış disiplinlerindeki yarışmalar sonucu Avrupa üçüncüsü oldu.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
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