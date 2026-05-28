Kadın Milli Takımı, Kuzey İrlanda maçı hazırlıklarına başladı

2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta mücadele eden Kadın A Milli Futbol Takımı, Kuzey İrlanda maçının hazırlıklarına başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre grupta topladığı 7 puanla ikinci sırada yer alan ay-yıldızlılar, ilk antrenmanını Beşiktaş Futbol Akademisi 15 Temmuz Şehitler Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Teknik Direktör Necla Güngör Kıragası yönetiminde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, daha sonra pas ve taktik organizasyonlar üzerinde çalıştı. Çift kale maçla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Milliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.