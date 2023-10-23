Kadıköy'de Motosiklet ve Ticari Taksi Sürücülerine Denetim

Kadıköy'de motosiklet ve ticari taksi sürücülerine yönelik sivil trafik ekipleri tarafından denetim yapıldı. Denetimlerde ruhsat, plaka, muayene, trafik sigortası ve kask denetimi kontrolü gerçekleştirildi. Emniyet kemerinden cezai işlem uygulanan taksi sürücüsü, 'Emniyet kemeri takmadım, polis arkadaşlar da gerekeni yaptı' dedi.

Kadıköy'de motosiklet ve ticari taksi sürücülerine yönelik sivil trafik ekipleri tarafından denetim yapıldı. Uygulamada ruhsat, plaka, muayene, trafik sigortası ve kask denetimi kontrolü gerçekleştirildi. Emniyet kemerinden cezai işlem uygulanan taksi sürücüsü, "Emniyet kemeri takmadım, polis arkadaşlar da gerekeni yaptı" dedi.

Kadıköy'de, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik şube ekipleri tarafından motosiklet ve ticari taksi sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, motosiklet sürücülerine yönelik kask kullanımı, yaya ve trafik güvenliği kontrolü yapıldı. Aynı zamanda denetimde durdurulan taksilerin ruhsatı, belediye izin belgeleri, şoförlerin ehliyetleri ve çalışma izinleri kontrol edildi. Denetimler çerçevesinde 14 taksi ve motosiklet sürücüsüne toplam 7 bin 504 lira para cezası kesildi.

"Bizim can güvenliğimiz için takmamız gerekiyor"

Emniyet kemeri cezası yiyen taksi sürücüsü Doğukan Çelik, "Emniyet kemeri takmadım, polis arkadaşlar da gerekeni yaptı. Bizim can güvenliğimiz için takmamız gerekiyor. 2 yıldır taksi şoförlüğü yapıyorum ilk defa ceza yedim. Güzel çalışıyorlar, Allah razı olsun. 436 lira yedim, bu sefer denk geldi" dedi. - İSTANBUL