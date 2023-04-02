Kadıköy'de Maradona'ya döndü! Aboubakar, Redmond'ın önünde diz çöküp ayağını öptü

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, 1-0 geriye düştüğü ve 10 kişi eksik kaldığı maçta geriden gelip Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup etti.

3 ASİST 1 GOL

Beşiktaş'ın İngiliz futbolcusu Nathan Redmond, adeta bir resital sundu. 3 asist yapan Redmond, attığı şık golle de maça damga vurdu.

ARKADAŞININ ÖNÜNDE DİZ ÇÖKTÜ

Maçta 1 gol atan Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar, şov yapan Redmond'un önünde diz çöktü. Arkadaşının ayakkabısını sildi, sonra da öptü.

"GÖREVİMİ YAPTIM"

Redmond maçın ardından "Takımı ve herkesi tebrik ederim. Çok konsantreydik. Penaltı ve kırmızı kartı düşünürsek, birlikte kaldık, dağılmadık. İkinci yarı harika bir performans gösterdik ve Fenerbahçe karşısında maçı kazanmayı hak ettik. 10 kişi kaldığımız maçlar da oynadık. Benim görevim takıma yardımcı olmaktı. 10 kişi kaldığınızda her fırsatı değerlendirmeniz lazım. Ben de üstüme düşeni yaptım" açıklamasını yaptı.