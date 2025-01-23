Kadıköy'de kırmızı kart iptal oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Lyon'u ağırladı.. Karşılaşmanın ilk yarısının sonlarında kırmızı kart iptal oldu.

LYON'A KIRMIZI KART

45+3. dakikada Niakhate, İrfan Can'ın topla buluşmasını engellemek isterken milli futbolcuya kayıp müdahalede bulundu. Hakem Simone Sozza, Niakhate'nin müdahalesinin ardından kırmızı kartına başvurdu.

VAR'DA İNCELENDİ, SARIYA DÖNDÜ

Karşılaşmanın hakemi Simone Sozza, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu ekranda bir süre inceledi. İtalyan hakem, yaptığı incelemenin ardından kırmızı kartı iptal etti veNiakhate'ye sarı kart verdi.

FENERBAHÇELİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Sarı-lacivertli taraftarlar, bu pozisyonun ardından Fransız ekibinde forma giyen Kumbedi'nin 31. dakikada Sebastian Szymanski'ye yaptığı sert faulde kırmızı kart çıkmamasına ve VAR'ın devreye girmemesine tepki gösterdi.