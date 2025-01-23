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Kadıköy'de kırmızı kart iptal oldu

Kadıköy'de kırmızı kart iptal oldu
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Fenerbahçe-Lyon karşılaşmasında konuk takımın stoperi Niakhate, 45+3. dakikada İrfan Can Kahveci'ye yaptığı müdahale sonrasında kırmızı kart gördü. VAR'ın devreye girmesiyle pozisyonu inceleyen karşılaşmanın hakemi Simone Sozza, kırmızı kartı iptal ederek sarı karta çevirdi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Lyon'u ağırladı.. Karşılaşmanın ilk yarısının sonlarında kırmızı kart iptal oldu.

LYON'A KIRMIZI KART

45+3. dakikada Niakhate, İrfan Can'ın topla buluşmasını engellemek isterken milli futbolcuya kayıp müdahalede bulundu. Hakem Simone Sozza, Niakhate'nin müdahalesinin ardından kırmızı kartına başvurdu.

VAR'DA İNCELENDİ, SARIYA DÖNDÜ

Karşılaşmanın hakemi Simone Sozza, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu ekranda bir süre inceledi. İtalyan hakem, yaptığı incelemenin ardından kırmızı kartı iptal etti veNiakhate'ye sarı kart verdi.

FENERBAHÇELİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Sarı-lacivertli taraftarlar, bu pozisyonun ardından Fransız ekibinde forma giyen Kumbedi'nin 31. dakikada Sebastian Szymanski'ye yaptığı sert faulde kırmızı kart çıkmamasına ve VAR'ın devreye girmemesine tepki gösterdi.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıErkan Arslan:

GOOOHPAAAA FENEVRASYON YAPİ VAR YAPİ

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Haber YorumlarıFethi Tilki:

var tabii yapı ilk yabancı hakem haftasında takildiniz cincon

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Haber YorumlarıSer_hat:

Acur Goç yapı va yapııı

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Haber YorumlarıCan Yorumcu:

İrfan can biraz daha dönseydi gol olacaktı.

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