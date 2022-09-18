Kadıköy'de büyük jest! Fenerbahçe'nin stadında başka ülkenin milli marşı çalındı
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Fenerbahçe, Alanyaspor maçı öncesi Brezilya'nın 200. bağımsızlık yıldönümünü kutlarken stat hoparlörlerinden Brezilya Ulusal Marşı çalındı. Brezilyalı futbolcularına jest yapan sarı-lacivertli kulüp ayrıca reklam panolarında da Brezilya'nın 200. bağımsızlık yıldönümünü kutlayan mesajlara yer verdi.
Alanyaspor'u Ülker Stadı'nda konuk eden Fenerbahçe'de karşılaşma öncesi Brezilyalı futbolculara özel bir jest yapıldı.
BREZİLYA'NIN BAĞIMSIZLIĞI KUTLANDI
Ülker Stadyumu'nun hoparlörlerinden Brezilya'nın 200. bağımsızlık yıldönümünü kutlamak için Brezilya Ulusal Marşı çalındı. Aynı zamanda reklam panolarında da Brezilya'nın 200. bağımsızlık yıldönümünü kutlayan mesajlar yer aldı.
TRİBÜNLERİN TAMAMI DOLDU
Fenerbahçe taraftarı, Alanyaspor maçına yoğun ilgi gösterdi. Sarı-lacivertlilerin sezon başından beri oynadığı karşılaşmaların tamamında stadı dolduran taraftarlar, Akdeniz ekibine karşı oynanan mücadelede de boş koltuk bırakmadı.