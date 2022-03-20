Kadıköy'de altın değerinde 3 puan! Fenerbahçe, Konya engelini son dakikada geçti - Haberler

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Kadıköy'de altın değerinde 3 puan! Fenerbahçe, Konya engelini son dakikada geçti

Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
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Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında Konyaspor'u 2-1 yendi. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, 2. sıradaki Konyaspor'la arasındaki puan farkını 2'ye düşürdü.

Fenerbahçe ile Konyaspor, Süper Lig'in 30. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadeleyi sarı-lacivertliler, Pelkas'ın 89. dakikada attığı golle 2-1 kazandı.

FENERBAHÇE FARKI 2'YE İNDİRDİ

Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe kapalı Konyaspor savunmasını açmakta zorlandı. 35. dakikada Bytyqi'yle öne geçen Konyaspor'a sarı-lacivertliler, 66. dakikada Kim Min-Jae'nin golüyle karşılık verdi. Bu dakikadan itibaren rakip kalede baskısını iyice artıran Fenerbahçe, 88. dakikada Pelkas'la galibiyeti aldı. Sarı-lacivertliler bu galibiyetle 2. sıradaki Konyaspor'la arasındaki puan farkını 2'ye indirdi.

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Fenerbahçe, Spor, Haberler

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