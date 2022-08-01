Kadıköy'de alkollü adamın sözlü tacizine uğrayan Ebrar Karakurt sinirden çılgına döndü: Ne diyorsun lan sen! - Haberler

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Kadıköy'de alkollü adamın sözlü tacizine uğrayan Ebrar Karakurt sinirden çılgına döndü: Ne diyorsun lan sen!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Ebrar Karakurt, geçtiğimiz gün Kadıköy'de alkollü bir adam ile birbirine girdi. Lavabosunu kullanmak için bir mekana giren yıldız voleybolcuya çıkışta sözlü tacizde bulunan şahıs, "Fenerbahçe düşmanlarının Kadıköy'de yeri yok!" diyerek bağırdı. Bu sözler sonrası sinirden çılgına dönen Karakurt, alkollü adamın üzerine yürüyerek "Ne diyorsun lan sen!" dedi. Arkadaşları tarafından güçlükle sakinleştirilen milli voleybolcu daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

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Haberler.com Özel - İtalya takımı Igor Gorgonzola Novara ve A Milli Voleybol Takımı'nın yıldızı Ebrar Karakurt, Kadıköy'de alkollü bir adamın sözlü tacizine uğradı.

Kadıköy'de alkollü adamın sözlü tacizine uğrayan Ebrar Karakurt sinirden çılgına döndü: Ne diyorsun lan sen!

"FENERBAHÇE DÜŞMANLARININ KADIKÖY'DE YERİ YOK"

Cumartesi gecesi arkadaşlarıyla Kadıköy'de eğlenmeye çıkan Ebrar, lavabosunu kullanmak için girdiği bir mekanın çıkışında alkollü bir adamın hedefi oldu. "Fenerbahçe düşmanlarının Kadıköy'de yeri yok!" diyen adamın sözleri ile milli voleybolcu adeta sinirden çılgına döndü.

Kadıköy'de alkollü adamın sözlü tacizine uğrayan Ebrar Karakurt sinirden çılgına döndü: Ne diyorsun lan sen!

"NE DİYORSUN LAN SEN!"

Adamın üzerine yürüyen ve "Ne diyorsun lan sen!" diye bağıran Karakurt'u arkadaşları güçlükle sakinleştirdi. Yıldız voleybolcu daha sonra arkadaşları ile beraber olay yerinden ayrıldı.

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Ebrar Karakurt Kadıköy Spor Haberler

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Yorumlar (5)

Mikail arman:

Tencere dibin kara, seninki benden kara misali ! En uç cinselliği savunan, eşcinsellik paylaşımları yapan, resimler paylaşan Evrar'da edepli oldu ve tepki gösterdi !!

Cevap Yaz 7 11 Yayından Kaldır
Kenan Tetik:

Bunun gibi lgbt milli takım forması giyiyor fazla söze gerek yok

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hikka:

EBRAR abim kızmış :( kıyamam

Cevap Yaz 11 78 Yayından Kaldır
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