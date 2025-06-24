Kadıköy Boğası, Fenerbahçeli Yıldızlarla Görüntülü Sohbet Etti

Kadıköy Boğası, Fenerbahçeli Yıldızlarla Görüntülü Sohbet Etti
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Sosyal medya fenomeni 'Kadıköy Boğası' Mustafa Başaran, Fenerbahçe futbolcusu Levent Mercan ve efsane oyuncu Volkan Demirel ile bir araya geldi. Göz ameliyatı öncesi gerçekleşen bu sürpriz görüşmelerde Başaran, takımdaki futbolcularla tanışma dileğini iletti.

SOSYAL medya fenomeni olan ' Kadıköy Boğası' lakaplı Mustafa Başaran, Fenerbahçeli futbolcu Levent Mercan ve sarı-lacivertli ekibin efsane oyuncularından Volkan Demirel ile görüntülü konuştu.

Fenerbahçe taraftarı olan ve son dönemde sosyal medyada çok konuşulan Mustafa Başaran, Ediz Özcan'ın 'Sinyal' adlı Youtube kanalına konuk oldu. Göz ameliyatı olması için hastaneye götürülen Kadıköy Boğası, hastanede Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki futbolcusu Levent Mercan'la görüntülü konuştu. Özel olarak Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca ile tanışmak istediğini dile getiren Mustafa Başaran'a Levent Mercan tüm takım ile tanıştıracağının sözünü verdi. Ardından Ediz Özcan, Mustafa Başaran'ı Fenerbahçeli eski futbolcu Volkan Demirel'le konuşturdu. Volkan Demirel'e Jose Mourinho gidecek mi sorusunu soran Mustafa Başaran'a Volkan Demirel, "Sen kalsın mı istiyorsun? başarısız adamı ne yapacaksın, bırak gitsin" cevabını verdi. Ardından Kadıköy Boğası'na Demirel, "Ben gelince yapacağım seni şampiyon sen merak etme" yanıtını verdi.

Muayenesi yapılan Mustafa Başaran, önümüzdeki günlerde göz ameliyatını olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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