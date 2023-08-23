Kadıköy Belediyesi Yangın Söndürme Ekibi Çanakkale'ye Yardıma Gitti

Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı (BAK Kadıköy) ekipleri, Çanakkale'deki yangına müdahaleye destek vermek için bölgeye gitti. BAK Kadıköy, bin 500 hektar alanda etkili olan yangını söndürmek amacıyla 10 kurtarma personeli, 1 arazöz ve 2 kurtarma aracıyla Çanakkale'ye hareket etti.

Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı (BAK Kadıköy ) ekipleri, Çanakkale'deki yangına müdahaleye destek vermek için bölgeye gitti.

BAK Kadıköy, Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan ve geniş bir alana yayılan yangını söndürme çalışmalarına katılmak için bölgeye gitti. BAK Kadıköy, bin 500 hektar alanda etkili olan yangını söndürmek amacıyla 10 kurtarma personeli, 1 arazöz ve 2 kurtarma aracıyla Çanakkale'ye hareket etti.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın talimatıyla BAK Kadıköy 10 kurtarma personeli, 1 arazöz ve 2 profesyonel kurtarma aracı bölgeye sevk edildi. BAK Kadıköy lideri Hakan Özdemir, Çanakkale'de 112 Acil Servis'in talimatlarıyla ihtiyaç duyulan yerlere intikal edeceklerini söyledi.