Kaçkar Dağları'nda Bisiklet Keyfi

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Yukarı Kavron Yaylası'na gelen 19 bisikletli, Kaçkar Dağları eteklerinde pedal çevirerek doğanın keyfini çıkardı.

İlçeye bağlı, 2 bin 300 rakımlı Yukarı Kavron Yaylası'na ulaşan Dağcılık Kulübü üyesi 19 sporcu, Kaçkar Dağları eteklerinde bisiklet sürdü. Yaylada kendilerini bekleyen yabancı sporcularla buluşan ekip, engebeli patika yolları aşıp sis denizi eşliğinde 25 kilometre pedal çevirerek Palovit Şelalesi'ne ulaştı. Sporcular, yolculuk boyunca eşsiz manzaranın tadını çıkardı.

ADIN TAŞPINAR: BİSİKLET YALNIZCA BİR KARNE HEDİYESİ DEĞİLDİR

Çanakkale'den gelen Adın Taşpınar, "Kaçkar'da bisiklet sürüleceğini duydum. Farklı bir yer ve rota. Bunu deneyimlemek istedim. Bisiklet sadece karne hediyesi değildir; bir ulaşım aracıdır. Toplumumuz bunun henüz farkında değil. İki teker, özgürlüktür" dedi.

RİDAK Kulübü üyesi Yaşar Ali Yılmaz da "RİDAK olarak, bisikletin sadece deniz kenarında sürülmediğini, Kaçkarlar'da da çok güzel bisiklet rotaları olduğunu göstermek ve bu yörenin bilinirliğini artırmak için buradayız. Bugün bizimle pedal çevirmek için Almanya'dan da sporcular geldi" diye konuştu.