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Kaçkar by UTMB’nin Nazmiye ablasına Rize Valiliği’nden anlamlı hediye

Kaçkar by UTMB’nin Nazmiye ablasına Rize Valiliği’nden anlamlı hediye
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Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde turizm işletmeciliği yapan 55 yaşındaki Nazmiye Dalga, spor tutkusu ve azmiyle dikkat çektiği Kaçkar by UTMB öncesinde Rize Valiliği tarafından spor ayakkabısı ile ödüllendirildi.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde turizm işletmeciliği yapan 55 yaşındaki Nazmiye Dalga, spor tutkusu ve azmiyle dikkat çektiği Kaçkar by UTMB öncesinde Rize Valiliği tarafından spor ayakkabısı ile ödüllendirildi.

Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda turizm işletmeciliği yapan 55 yaşındaki Nazmiye Dalga, spor tutkusu ve azmiyle Kaçkar by UTMB'nin sevilen isimleri arasında yer almaya devam ediyor. Bu yıl ikinci kez 20 kilometrelik parkurda mücadele edecek olan Dalga'ya, Rize Valiliği tarafından anlamlı bir destek geldi.

Ayder'in renkli simalarından biri haline gelen ve Karadeniz'e özgü yöresel kıyafetleriyle de dikkat çeken Nazmiye Dalga'ya, yarış öncesinde Rize Valiliği tarafından spor ayakkabısı hediye edildi. Hediyeyi, UTMB yetkilileri İrina Shevchenko ve Mehmet Can Öztürk takdim etti.

Yarışa hazırlanan Dalga'nın azmi ve spora olan tutkusu Rize Valiliği tarafından takdirle karşılanırken, kendisine verilen spor ayakkabısını büyük bir mutlulukla teslim alan Nazmiye Dalga, Rize Valiliğine teşekkür etti. Bu anlamlı hediyenin kendisi için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu belirten Dalga, Kaçkar Dağları'nın zorlu parkurunda yeniden koşacak olmanın heyecanını yaşadığını ifade etti.

Geçtiğimiz yılki deneyiminin ardından bu yıl hedefini yükselten Dalga, 20 kilometrelik zorlu parkuru bu kez daha kısa sürede tamamlamak için mücadele verecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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