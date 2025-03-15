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Kaçırdığı penaltı sonunu getirdi! Canlı yayında Tadic'in yeni takımını duyurdular

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Fenerbahçe'nin penaltılarda UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalini kaybettiği Rangers maçında oyuna sonradan giren Dusan Tadic, hem performansı hem de kaçırdığı penaltıyla eleştirilmişti. Sezon sonunda sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi bitecek olan 26 yaşındaki Sırp yıldızın eski takımı Ajax'a döneceği iddia edildi.

Trendyol Süper Lig'de bu sezon asist krallığında Dries Mertens ile zirveyi paylaşan Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic (11), sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers'a seri penaltılarda elenmesiyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu. İskoç ekibine karşı sonradan oyuna giren ve seri penaltı atışlarında penaltıyı kaçıran Tadic için çok konuşulacak bir transfer iddiası ortaya atıldı.

AJAX'A GERİ DÖNÜYOR

TRT Spor'dan Barış Yurduseven, canlı yayınında Dusan Tadic'in Fenerbahçe'den önceki eski takımı olan Ajax ile anlaştığını ve gelecek sezon Hollanda devinin formasını giyeceğini ifade etti.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

2023 yazında Ajax'tan ayrıldıktan sonra Fenerbahçe'ye imza atan 36 yaşındaki Sırp futbolcu, sarı-lacivertli formayla toplamda 98 maça çıktı. Tadic, bu karşılaşmalarda 27 gol ve 31 asistlik skor katkısı sağladı. Dusan Tadic'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Kaçırdığı penaltı sonunu getirdi! Canlı yayında Tadic'in yeni takımını duyurdular
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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