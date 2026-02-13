Kaçan balık çok büyük! Lookman'ın 3 maçta yaptıkları parmak ısırttı

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde büyük uğraşlar verdiği ancak transferini sonuçlandıramadığı Ademola Lookman, yeni takımındaki performansıyla parmak ısırtıyor.

BARCELONA MAÇINDA DA ŞOV YAPTI

Atletico Madrid'in Kral Kupası'nda Barcelona ile karşı karşıya geldiği mücadeleye ilk 11'de başlayan 28 yaşındaki futbolcu Lookman, gösterdiği performansla takımının en iyilerinden biri oldu. Lookman, Barcelona'yı sahadan sildikleri mücadeleyi 1 gol ve 1 asistlik skor katkısı ile tamamladı.

3 MAÇTA 4 GOLE KATKI YAPTI

Atalanta'dan transfer olduğu Atletico Madrid'de şu ana dek 3 maçta forma giyen yıldız futbolcu, bu karşılaşmalarda takımına 2 gol ve 2 asistlik katkıda bulundu. İspanyol ekibi ile 2030 yılına dek sözleşmesi bulunan Lookman, maç sonunda hocası Diego Simeone'den de büyük övgüler aldı.