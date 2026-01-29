''Kaç transfer daha yapacaksınız?'' sorusuna Serdal Adalı'dan net cevap

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı camianın gündemine ilişkin Tüpraş Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi.

KALAN 8 GÜNDE KAÇ TRANSFER YAPACAKSINIZ?

''Kaç transfer daha yapacaksınız?'' şeklinde gelen soruyu yanıtlayan Serdal Adalı, "Sergen Yalçın ve Serkan Reçber'in kurduğu ekiple transfer çalışması yapıldı. Her bölge için 2-3 alternatifli liste çıkarıldı. Telefona günde 300 futbolcu bilgisi geliyor, böyle transfer yapmıyoruz arkadaşlar. Gecikmeler, aksilikler oldu. Örnek olarak yaz sezonunda bir teklif gelseydi, futbolcumuz için yüksek para istemeyecektim ama ben de onun yerine adam alacağım. 20 Milyon €'luk oyuncuya, 30 Milyon € isteniyor. Buna karar vereceğiz. Şuradan kalktıktan sonra akşam 20:00'e kadar her oyuncunun transferini bitiririm ama mali olarak bakmak lazım. Kaos olacak diye sokağa para atmam. İki futbol takımı maaşı ödüyoruz. Gecikiyor ama Beşiktaş'ın tek kuruşunu heba etmem. Pahalıya oyuncu da alacağız, fazla da vereceğiz ama bilin ki, o futbolcuyu daha sonra sattığımızda daha fazla gelir elde edeceğiz. Yaz transfer döneminde aldığımız oyunculardan zarar etmeyeceğimizi söyledim, etmeyeceğiz işte... Son sözleşmesini yapacak futbolcu almayacağım. Bir gecikme oldu, bunu da değerlendiriyoruz. Transfer dönemi bittikten sonra masaya yatıracağız." dedi.

"MİNİMUM 4 TRANSFER OLACAK"

Sözlerine devam eden Serdal Adalı, Yasin Özcan dışında 4 transferin daha yapılacağını belirterek, "Orta sahaya bir transfer bugün akşam gelecek. Planlamada 3 oyuncu daha var. Alternatif oyuncular var, gelecek seneye yönelik. Daha genç oyunculardan oluşan bir liste var. Avrupa'da transfer bittikten sonra vaktimiz var. Son dakikaya kadar değerlendireceğiz. Minimum 4 oyuncu transfer edeceğiz, Yasin Özcan dahil değil.'' ifadelerini kullandı.

''KALECİ TRANSFERİ YAPACAĞIZ''

Merakla beklenen kaleci transferine de değinen Adalı, "Kaleci transferi yapacağız. 4 transfer yapacağız demiştim, biri kaleci.'' yorumunda bulundu.