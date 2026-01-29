Haberler

''Kaç transfer daha yapacaksınız?'' sorusuna Serdal Adalı'dan net cevap

''Kaç transfer daha yapacaksınız?'' sorusuna Serdal Adalı'dan net cevap
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı kulübün gündemine dair konuştu. Transfer konusuna değinen Serdal Adalı, "Orta sahaya bir transfer bugün akşam gelecek. Planlamada 3 oyuncu daha var. Alternatif oyuncular var, gelecek seneye yönelik. Daha genç oyunculardan oluşan bir liste var. Avrupa'da transfer bittikten sonra vaktimiz var. Son dakikaya kadar değerlendireceğiz. Minimum 4 oyuncu transfer edeceğiz.'' dedi.

  • Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, transfer döneminde minimum 4 oyuncu transfer edeceklerini açıkladı.
  • Yapılacak 4 transferden biri kaleci olacak.
  • Orta sahaya bir transfer bugün akşam gerçekleşecek.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı camianın gündemine ilişkin Tüpraş Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi.

KALAN 8 GÜNDE KAÇ TRANSFER YAPACAKSINIZ?

''Kaç transfer daha yapacaksınız?'' şeklinde gelen soruyu yanıtlayan Serdal Adalı, "Sergen Yalçın ve Serkan Reçber'in kurduğu ekiple transfer çalışması yapıldı. Her bölge için 2-3 alternatifli liste çıkarıldı. Telefona günde 300 futbolcu bilgisi geliyor, böyle transfer yapmıyoruz arkadaşlar. Gecikmeler, aksilikler oldu. Örnek olarak yaz sezonunda bir teklif gelseydi, futbolcumuz için yüksek para istemeyecektim ama ben de onun yerine adam alacağım. 20 Milyon €'luk oyuncuya, 30 Milyon € isteniyor. Buna karar vereceğiz. Şuradan kalktıktan sonra akşam 20:00'e kadar her oyuncunun transferini bitiririm ama mali olarak bakmak lazım. Kaos olacak diye sokağa para atmam. İki futbol takımı maaşı ödüyoruz. Gecikiyor ama Beşiktaş'ın tek kuruşunu heba etmem. Pahalıya oyuncu da alacağız, fazla da vereceğiz ama bilin ki, o futbolcuyu daha sonra sattığımızda daha fazla gelir elde edeceğiz. Yaz transfer döneminde aldığımız oyunculardan zarar etmeyeceğimizi söyledim, etmeyeceğiz işte... Son sözleşmesini yapacak futbolcu almayacağım. Bir gecikme oldu, bunu da değerlendiriyoruz. Transfer dönemi bittikten sonra masaya yatıracağız." dedi.

"MİNİMUM 4 TRANSFER OLACAK"

Sözlerine devam eden Serdal Adalı, Yasin Özcan dışında 4 transferin daha yapılacağını belirterek, "Orta sahaya bir transfer bugün akşam gelecek. Planlamada 3 oyuncu daha var. Alternatif oyuncular var, gelecek seneye yönelik. Daha genç oyunculardan oluşan bir liste var. Avrupa'da transfer bittikten sonra vaktimiz var. Son dakikaya kadar değerlendireceğiz. Minimum 4 oyuncu transfer edeceğiz, Yasin Özcan dahil değil.'' ifadelerini kullandı.

''KALECİ TRANSFERİ YAPACAĞIZ''

Merakla beklenen kaleci transferine de değinen Adalı, "Kaleci transferi yapacağız. 4 transfer yapacağız demiştim, biri kaleci.'' yorumunda bulundu.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Okan Buruk: Cesur olmalıyız

Okan Buruk: Cesur olmalıyız
ABD'ye karşı koyabilirler mi? İşte 'Eller tetikte bekliyoruz' diyen İran'ın askeri gücü

İşte "Eller tetikte bekliyoruz" diyen İran'ın askeri gücü
Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım

Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım
Eski eşini öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığı şoke eden DNA raporu

Eski eşini ve oğlunu vurmuştu! DNA raporu mahkemede şok etkisi yarattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de ayrılık! Çuvalla paraya alınan futbolcu 300 bin euroya gitti

F.Bahçe'de ayrılık! Çuvalla paraya alınan yıldız 300 bin euroya gitti
Böyle anne olmaz olsun! Para için küçük kızını canlı yayında dans ettirdi

Böyle anne olmaz olsun! İzleyen herkes yetkililere çağrı yapıyor
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı

Açıkça ifade etti: O camiyi istemiyoruz
Oyuncu Celil Nalçakan'ın acı günü: Su gibi geldin, su gibi gittin kızım

Ünlü oyuncunun acı günü: Su gibi geldin, su gibi gittin kızım...
Fenerbahçe'de ayrılık! Çuvalla paraya alınan futbolcu 300 bin euroya gitti

F.Bahçe'de ayrılık! Çuvalla paraya alınan yıldız 300 bin euroya gitti
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
9 ay sonra ilk bakış! Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler

9 ay sonra ilk bakış! Anne böyle gözyaşı döktü